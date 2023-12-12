Посилення ППО та спільне виробництво зброї: що Зеленський обговорював з конгресменами-демократами

Зеленський у США обговорив із конгресменами-демократами потреби у військовій техніці, посилення ППО та спільне виробництво зброї. Про це пише Intarfax-Україна.

Президент України Володимир Зеленський, 12 грудня, під час робочого візиту до США провів зустріч з лідером Демократичної партії в Палаті представників Гакімом Джефрісом і конгресменами-демократами.

У рамках зустрічі президент України наголосив на потужній двопалатній та двопартійній підтримці з боку Конгресу, президента США Джозефа Байдена та всього американського народу, яка надається Україні для боротьби з російською агресією.

Зеленський обговорив із конгресменами ключові потреби України у озброєнні та військовій техніці, у посиленні протиповітряної оборони, особливо з настанням зимового періоду. Також порушувалися питання спільного зі США виробництва необхідного для України озброєння.

Єленський високо оцінив проведення у Вашингтоні українсько-американської конференції оборонних індустрій, що відбулася 6–7 грудня.

«Зараз, коли Україна звільнила 50% своїх територій, незаконно окупованих росіянами з 2022 року, забезпечила роботу „зернового коридору“ та перемагає у Чорному морі, нам як ніколи потрібне продовження підтримки США та єдність наших партнерів», — сказав президент.