Умеров и Залужный посетили позиции военных на Восточном направлении

Умеров и Залужный посетили военных на Восточеом напрвлении Фото: Министерство обороны

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении. Об этом сообщили в Министерства обороны.

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск.

Также министр Умеров вручил государственные награды бойцам.

Министр обороны отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения.

Дополним, День Сухопутных войск Украины или День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 12 декабря.

Возглавляет Сухопутные войска Украины 58-летний генерал-полковник Александр Сырский, который также является командующим Восточной группировки войск ВСУ в войне России против Украины.