Умєров та Залужний відвідали позиції військових на Східному напрямку

Умєров і Залужний відвідали військових на Східному напрямку Фото: Міністерство оборони

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним відвідали позиції воїнів на Східному напрямку та привітали їх із Днем Сухопутних військ.

Також міністр Умеров вручив державні нагороди бійцям.

Міністр оборони зазначив, що крім фронтового забезпечення та ключових потреб військ під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнимо, День Сухопутних військ України або День Сухопутних військ Збройних сил України відзначається щорічно 12 грудня.

Очолює Сухопутні війська України 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський, який також є командувачем Східного угруповання військ ЗСУ у війні Росії проти України.