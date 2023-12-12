Зеленский заявил, что хочет «быстрее работать с замороженными российскими активами», а это более 300 миллиардов долларов — СМИ

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение об выделении Киеву 200 млн долларов помощи. Как сообщила журналистка Bloomberg News Дженнифер Якобс, Байден встретился с Зеленским в Овальном кабинете.

Кроме того, президент США, обращаясь к Зеленскому, подчеркнул — «не хочу, чтобы вы теряли надежду».

Кроме того, Якобс привела слова Зеленского по поводу российских замороженных активов.

«Зеленский в Белом доме заявил, что хочет "быстрее работать с замороженными российскими активами», а это более 300 миллиардов долларов... По его словам, он хочет использовать это для защиты от войны России».