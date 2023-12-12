Зеленський заявив, що хоче «швидше працювати із замороженими російськими активами», а це понад 300 мільярдів доларів — ЗМІ

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що підписав угоду про надання Києву 200 млн доларів допомоги. Як повідомила журналістка Bloomberg News Дженніфер Якобс, Байден зустрівся із Зеленським в Овальному кабінеті.

Крім того, президент США, звертаючись до Зеленського, наголосив: «не хочу, щоб ви втрачали надію».

Крім того, Якобс навела слова Зеленського щодо російських заморожених активів.

«Зеленський у Білому домі заявив, що хоче "швидше працювати із замороженими російськими активами», а це понад 300 мільярдів доларів... За його словами, він хоче використати це для захисту від війни Росії».