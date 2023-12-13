В оккупированном Донецке продолжают поддерживать ФК «Шахтер»

В оккупированном Донецке болеют за ФК «Шахтар». Фото: Telegram

Во временно оккупированном РФ Донецке местные жители продолжают проявлять поддержку любимой футбольной команды, публикуя фото с призывом поддержать «Шахтер» в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов.



На фотографиях выложенных участниками сопротивления «Жовта стрічка» говорится, что сегодня команда поборется за выход в евровесну.

Дончане призывают поддержать «Шахтер» и сопротивляться оккупантам. Фото: «Жовта стрічка» / Telegram

«После деоккупиции мы обязательно сыграем победный матч на Донбасс Арене. А пока сопротевляемся оккупантам», — написали участники группы «Жовта стрічка».



Стоит добавить, что решающий матч с португальским «Порту» донецкий «Шахтер» проведет сегодня вечером в 22.00 на стадионе «Драга́у».

Положение команд в группе Н перед последним туром. Фото: Google

На данный момент у соперников одинаковое количество очков, однако португальская команда опережает горняков по результатам личных встреч и разнице мячей. Поэтому лишь победа сегодня гарантирует участие в плей-офф Лиги чемпионов весной.



Напомним, Донецкий «Шахтер» обыграл испанскую «Барселону» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Номинально домашний матч для «горняков» в немецком Гамбурге завершился победой 1:0. Мяч забил Даниил Сикан.