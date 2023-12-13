В окупованому Донецьку продовжують підтримувати ФК «Шахтар»

В окупованому Донецьку вболівають за ФК «Шахтар». Фото: Telegram

У тимчасово окупованому РФ Донецьку місцеві жителі продовжують підтримувати улюблену футбольну команду, публікуючи фото із закликом підтримати «Шахтар» в останньому матчі групового раунду Ліги чемпіонів.



На фотографіях викладених учасниками опору «Жовта стрічка» йдеться про те, що сьогодні команда побореться за вихід в євровесну.

Донеччани закликають підтримати «Шахтар» і чинити опір окупантам. Фото: Жовта стрічка / Telegram

«Після деокупації ми обов'язково зіграємо переможний матч на Донбас Арені. А поки що ми чинимо опір окупантам», — написали учасники гурту «Жовта стрічка».



Варто додати, що вирішальний матч із португальським «Порту» донецький «Шахтар» проведе сьогодні ввечері о 22.00 на стадіоні «Драгау».

Положення команд групи Н перед останнім туром. Фото: Google

Наразі у суперників однакова кількість очок, проте португальська команда випереджає гірників за результатами особистих зустрічей та різницею м'ячів. Тому лише перемога сьогодні гарантує участь у плей-офф Ліги чемпіонів навесні.



Нагадаємо, Донецький «Шахтар» обіграв іспанську «Барселону» у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Номінально домашній матч для гірників у німецькому Гамбурзі завершився перемогою 1:0. М'яч забив Данило Сікан.