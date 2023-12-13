Российский суд приговорил украинского военного к 18 годам лишения свободы

Российский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова. Его признали виновным в якобы убийстве жительницы Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.



По данным «следствия», Байдракова в декабре 2021 года направили для прохождения службы на территорию «ДНР» в составе бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.



По версии российских прокуроров, он в марте 2022 года незаконно удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны Мариуполя, а 27 марта 2022 года — убил ее.



Суд приговорил Байдракова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, еще трое участников оккупационных группировок России, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте, проведут от 10 до 15 лет за решеткой.