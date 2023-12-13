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Російський суд засудив українського військового до 18 років позбавлення волі

13 грудня 2023, 15:12

Російський суд засудив українського військового до 18 років позбавлення волі

Російський військовий суд виніс вирок у кримінальній справі проти військовослужбовця ЗСУ Антона Байдракова. Його визнали винним у нібито вбивстві мешканки Маріуполя. Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури РФ.

За даними «слідства», Байдракова у грудні 2021 року направили для проходження служби на територію «ДНР» у складі бригади морської піхоти Збройних сил України.

За версією російських прокурорів, він у березні 2022 року незаконно утримував місцеву мешканку на території промислової зони Маріуполя, а 27 березня 2022 року — вбив її.

Суд засудив Байдракова до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших 3 років у в'язниці, а решті покарання - у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, ще троє учасників окупаційних угруповань Росії, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, проведуть від 10 до 15 років за ґратами.

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