Трое боевиков, штурмовавших позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом, приговорены к заключению

Еще трое участников оккупационных группировок России, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте, проведут от 10 до 15 лет за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Украинские защитники захватили злоумышленников в плен во время жестоких боев под Авдеевкой и Бахмутом летом этого года. Среди задержанных – боевики, штурмовавшие позиции ВСУ под прикрытием боевых самолетов страны-агрессора», — говорится в сообщении.



Отмечается, что одним из осужденных является житель Донецкой области, который еще в мае 2021 года добровольно поступил в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду Южного военного округа вооруженных сил России.



Другой злоумышленник — «мобилизовался» в захватнические группировки в начале полномасштабного вторжения России. Там его назначили в состав оккупационного 3-го батальона 121-го мотострелкового полка «ДНР», где он участвовал в захвате населенных пунктов Донецкой области. Впоследствии его перевели в должность стрелка в рядах 114-й отдельной мотострелковой бригады российских войск. Известно, что он атаковал позиции украинских защитников под Красногоровкой.



Еще один злоумышленник обстреливал боевые позиции подразделений ВСУ на Бахмутском направлении, где впоследствии попал в плен.



Напомним, реальные сроки заключения получили еще три коллаборанта, которые сотрудничали с оккупантими во временно захваченной Луганщине и в течение оккупации части Харьковской области.