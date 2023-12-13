Новый премьер Польши может в четверг встретиться с Зеленским

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским может состояться рано утром в четверг.
Об этом он сказал в среду по прибытии в Брюссель на саммит ЕС-Западные Балканы, сообщает корреспондент «Европейской правды».
По его словам, украинская сторона обратилась с предложением встречи завтра утром.
«Еще согласовываются технические детали, но думаю, что встреча с президентом Зеленским состоится», — сказал Туск.
Он также добавил, что пока еще неизвестно то, каким образом Зеленский будет участвовать в саммите ЕС.
«Поэтому я не готов дать конкретный, технический ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И возможно, она состоится завтра утром», — сказал премьер Польши.
Туск отметил, что имеет дружеские отношения с Зеленским.