Новый премьер Польши может в четверг встретиться с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: ВВС

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским может состояться рано утром в четверг.

Об этом он сказал в среду по прибытии в Брюссель на саммит ЕС-Западные Балканы, сообщает корреспондент «Европейской правды».

По его словам, украинская сторона обратилась с предложением встречи завтра утром.

«Еще согласовываются технические детали, но думаю, что встреча с президентом Зеленским состоится», — сказал Туск.

Он также добавил, что пока еще неизвестно то, каким образом Зеленский будет участвовать в саммите ЕС.

«Поэтому я не готов дать конкретный, технический ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И возможно, она состоится завтра утром», — сказал премьер Польши.

Туск отметил, что имеет дружеские отношения с Зеленским.