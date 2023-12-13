Новий прем'єр Польщі може у четвер зустрітися із Зеленським

Прем'єр-міністр Польщ іДональд Туск Фото: ВВС

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його зустріч із президентом Володимиром Зеленським може відбутися рано вранці у четвер.

Про це він сказав у середу після прибуття до Брюсселя на саміт ЄС-Західних Балкан, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

За його словами, українська сторона звернулася із пропозицією зустрічі завтра вранці.

"Ще узгоджуються технічні деталі, але думаю, що зустріч із президентом Зеленським відбудеться", - сказав Туск.

Він також додав, що поки що невідомо те, яким чином Зеленський братиме участь у саміті ЄС.

«Тому я не готовий дати конкретну, технічну відповідь, де і коли, але скажу, що готовий на таку зустріч. І, можливо, вона відбудеться завтра вранці», — сказав прем'єр Польщі.

Туск зазначив, що має дружні стосунки із Зеленським.