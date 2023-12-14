Житель Донетчины забил собственную мать до смерти из-за денег: детали

Жителя Константиновки приговорили к 17 годам лишения свободы за избиение и убийство собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Установлено, что трагедия произошла еще в 2016 году. Осужденный употреблял дома алкогольные напитки вместе с 55-летней матерью.



«Зная, что женщина недавно получила пенсию, сын потребовал у нее деньги на очередную бутылку, но и ему отказывала. Потеряв терпение, разъяренный мужчина набросился на мать с кулаками. Он стащил ее с дивана и с десяток раз ударил лицом об пол, после чего побил по спине ногами», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что из-за побоев женщина не могла передвигаться без костылей. Используя беспомощное состояние матери, осужденный поднял ее за ногу вверх и, удерживая вниз головой, стал сильно трясти. Потом бросил на диван, порезал ей лезвием руку и нанес многочисленные удары ногами и руками по туловищу и голове. От полученных тяжелых травм женщина скончалась на месте.

Утром убийца, дабы скрыть преступление, решил сымитировать ее «самоубийство» в результате падения с балкона 4-го этажа.



В феврале 2017 года мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако прокуратура подала апелляционную жалобу и после нового рассмотрения дела в суде первой инстанции срок заключения осужденному увеличился до 17 лет.



Напомним, российский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова. Его признали виновным в якобы убийстве жительницы Мариуполя.