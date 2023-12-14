Мешканець Донеччини забив власну матір до смерті через гроші: деталі

Жителя Костянтинівки засудили до 17 років позбавлення волі за побиття та вбивство власної матері. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Встановлено, що трагедія сталася ще 2016 року. Засуджений вживав удома алкогольні напої разом із 55-річною матір'ю.



«Знаючи, що жінка нещодавно отримала пенсію, син зажадав у неї гроші на чергову пляшку, але вона йому відмовила. Втративши терпіння, розлючений чоловік накинувся на матір з кулаками. Він стягнув її з дивана і з десяток разів ударив обличчям об підлогу, після чого побив ногами по спині», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що через побої жінка не могла пересуватися без милиць. Використовуючи безпорадний стан матері, засуджений підняв її за ногу вгору і, утримуючи головою вниз, став сильно трясти. Потім кинув на диван, порізав їй лезом руку і завдав численних ударів ногами та руками по тулубу та голові. Від отриманих тяжких травм жінка померла на місці.

Вранці вбивця, щоб приховати злочин, вирішив зімітувати її «самовбивство» через падіння з балкона 4-го поверху.



У лютому 2017 року чоловіка було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте прокуратура подала апеляційну скаргу і після нового розгляду справи у суді першої інстанції термін ув'язнення засудженому збільшився до 17 років.



Нагадаємо, російський військовий суд виніс вирок у кримінальній справі стосовно військовослужбовця ЗСУ Антона Байдракова. Його визнали винним у нібито вбивстві мешканки Маріуполя.