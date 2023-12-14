Российский ударный беспилотник нарушил воздушное пространство НАТО и упал в Румынии

Один из «шахедов», который Россия запустила в ночь на 14 декабря по Украине, нарушил воздушное пространство НАТО, упав на территории Румынии. Германия подняла по тревоге истребители Eurofighter. Об этом сообщил портал Аussiedlerbote.

ФРГ идентифицировала российские летательные аппараты, в том числе по визуальному контакту, но не было приказа НАТО сбивать их. Во время волны атак российских дронов по Украине было зафиксировано до 70 российских беспилотников типа Shahed 136, один из которых, по предварительным данным, также взорвался над воздушным пространством Румынии.

Министерство обороны Румынии сообщило о воронке глубиной 1,5 метра в дельте Дуная вблизи румынского села Гринду, за 6,5 километров от украинской границы. В ведомстве предполагают, что это был российский беспилотник.

Напомним, мониторинговые группы писали, что во время атаки на Украину 7 декабря один из российских БПЛА залетел на территорию Румынии.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 14 декабря атаковали Украину ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО сбили 41 из 42 «шахедов».