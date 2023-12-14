Російський ударний безпілотник порушив повітряний простір НАТО і впав у Румунії

Один із «шахедів», який Росія запустила в ніч проти 14 грудня Україною, порушив повітряний простір НАТО, впавши на території Румунії. Німеччина підняла тривогу винищувачі Eurofighter. Про це повідомив портал Аussiedlerbote.

ФРН ідентифікувала російські літальні апарати, у тому числі з візуального контакту, але не було наказу НАТО збивати їх. Під час хвилі атак російських дронів Україною було зафіксовано до 70 російських безпілотників типу Shahed 136, один із яких, за попередніми даними, також вибухнув над повітряним простором Румунії.

Міністерство оборони Румунії повідомило про лійку глибиною 1,5 метра в дельті Дунаю поблизу румунського села Грінду, за 6,5 кілометрів від українського кордону. У відомстві припускають, що то був російський безпілотник.

Нагадаємо, моніторингові групи писали, що під час атаки на Україну 7 грудня один із російських БПЛА залетів на територію Румунії.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч проти 14 грудня атакували Україну ударними БпЛА і зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО збили 41 із 42 «шахедів».