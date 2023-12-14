Ще п'ятьох українських дітей вдалося повернути з окупованих територій Херсонщини — ОВА

На Херсонщині вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію області ще п'ятьох дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще п'ятьох дітей повернуто з окупації. Двоє мають сім'ї, і їх вдалося вивезти разом з батьками. Ще троє — діти із категорії тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зараз усі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні глави ОВА.

Прокудін подякував усім причетним до справи повернення дітей: організацію Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей області.

Раніше повідомлялося, що 6 грудня Україна повернула додому ще вісьмох дітей.