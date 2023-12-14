Бывший «народный губернатор «ДНР» Павел Губарев раскритиковал план Гиркина «стать президентом»

Бывший «народный губернатор» незаконной «ДНР» Павел Губарев раскритиковал план Гиркина «стать президентом» российского боевика Игоря Гиркина. Об этом Губарев написал Telesram.

Губарев завил, «что он оказывается, всё время в КРП работал на его президентские амбиции В состоянии постоянного стресса от постоянных бабских истерик Гиркина».

Губарев напомнил, что начале июня Гиркин объявил массовый набор в КРП в регионах. По его словам ему было непонятно зачем это, по скольку не было организационных и материальных ресурсов для работы с тысячами людей.

«Сейчас мне уже понятно зачем (дерзкий план стать президентом). В это же время ФСБ под предлогом угрозы жизни Гиркину его переселяют с семьёй в один подмосковный санаторий ФСБ под охрану. Настоящая причина, по моей версии, состоит в том, заключалась в том чтобы препятствовать Гиркину реализовывать план «Гиркин президент» — написал Губарев.

По словам Губарева именно поэтому и было принято решение об аресте Гиркина.