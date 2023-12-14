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Колишній «народний губернатор «ДНР» Павло Губарєв розкритикував план Гіркіна «стати президентом»

14 грудня 2023, 21:45

Колишній «народний губернатор «ДНР» Павло Губарєв розкритикував план Гіркіна «стати президентом»

Колишній «народний губернатор» незаконної «ДНР» Павло Губарєв розкритикував план Гіркіна стати президентом російського бойовика Ігоря Гіркіна. Про це Губарєв написав Telesram.

Губарєв завив, «що він виявляється, весь час у КРП працював на його президентські амбіції У стані постійного стресу від постійних бабських істерик Гіркіна».

Губарєв нагадав, що на початку червня Гіркін оголосив масовий набір у КРП у регіонах. За його словами, йому було незрозуміло навіщо це, оскільки не було організаційних і матеріальних ресурсів для роботи з тисячами людей.

«Наразі мені вже зрозуміло навіщо (зухвалий план стати президентом). У цей же час ФСБ під приводом загрози життю Гіркіна його переселяють із сім'єю в один підмосковний санаторій ФСБ під охорону. Справжня причина, за моєю версією, полягає в тому, щоб перешкоджати Гіркіну реалізовувати план «Гіркін президент» - написав Губарєв.

За словами Губарєва саме тому і було ухвалено рішення про арешт Гіркіна.

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