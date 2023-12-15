ППО України збило 14 російських безпілотників

У ніч на 15 грудня 2023 р. противник атакував Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край. Про атаку повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



«Всі 14 ворожих безпілотників були збиті мобільними вогневими групами повітряних сил і сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей», - зазначили у ПС ЗСУ.



Нагадаємо, у ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.



Також вчора окупаційні війська РФ атакували Хмельницьку область, застосувавши ракети «Кинжал». Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли пролунав сигнал по всій Україні.



І фактично за 10 хвилин стався «приліт» у Хмельницькій області. Ще один «Кинжал» система ППО збила на Київщині.