За две недели оккупанты совершили семь попыток попасть на территорию Украины

Всего за две недели было зафиксировано семь попыток врага попасть на территорию Украины, в пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огненное поражение противнику, рассказал командующий Силами обороны Украины Сергей Наев.



«Противник понеся потери — отступил. В частности, в районе Мирополья Сумской области одна из ДРГ пыталась пересечь нашу государственную границу», — подтвердил генерал-лейтенант Сергей Наев.



По его словам, благодаря техническим средствам ДРГ были своевременно обнаружены. Им нанесли удар из минометов, артиллерии и стрелкового оружия.



Ранее пограничный наряд в Сумской области обнаружил несколько человек российской ДРГ, двигавшихся с территории России.