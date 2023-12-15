За два тижні окупанти здійснили сім спроб потрапити на територію України

Усього за два тижні було зафіксовано сім спроб росіян потрапити на територію України, у п'яти випадках нашим захисникам вдалося своєчасно виявити ці наміри та завдати вогняного ураження противнику, розповів командувач Силами оборони України Сергій Наєв.



«Противник зазнавши втрат — відступив. Зокрема, в районі Миропілля Сумської області одна із ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон», — підтвердив генерал-лейтенант Сергій Наєв.



За його словами, завдяки технічним засобам ДРГ було вчасно виявлено. По них завдали удару з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.



Раніше прикордонний наряд у Сумській області виявив кілька людей у складі російської ДРГ, які рухалися з території Росії.