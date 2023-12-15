Военные РФ обстреляли Никополь: есть раненые

В пятницу, 15 декабря росскийские оккупанты 4 раза обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В результате обстрела пострадали бабушка с внучкой.

«Пострадали бабушка с внучкой. 83-летняя женщина с минно-взрывной травмой и ранением лица госпитализирована. 16-летняя девочка будет лечиться дома», — говорится в сообщении.

Также в городе повреждены магазин, 14 частных домов, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 7 парников, авто, несколько линий электропередач и газопровод.