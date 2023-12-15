Військові РФ обстріляли Нікополь: є пораненні

У п'ятницю, 15 грудня, російські окупанти 4 рази обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак

Внаслідок обстрілу постраждали бабуся з онукою.

«Постраждали бабуся із онукою. 83-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та пораненням обличчя госпіталізовано. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома», — йдеться у повідомленні.

Також у місті пошкоджено магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських будівель, 3 гаражі, 7 парників, авто, кілька ліній електропередач та газопровід.