В США заявили о способе конфисковать замороженные активы РФ

Западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет газета Financial Times.



Утверждается, что в последние недели США в частных переговорах занимают более настойчивую позицию по поводу конфискации замороженных российских активов.



На заседаниях «Большой семерки» США утверждают, что существует путь к конфискации активов, «соответствующий международному праву», информирует «Крым.Реалии».



«Члены "Большой семерки" и другие государства могут конфисковать активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию», – говорится в документе правительства США, с которым ознакомилась газета.



Официальный представитель США заявил Financial Times, что Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских активов и считает, что решение нужно принять в короткие сроки.



Этот вопрос могут обсудить на возможной встрече лидеров «Большой семерки», приуроченной ко второй годовщине российского вторжения в Украину.



Отмечается, что активизация переговоров вызвана тем, что в последние недели сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов: так как республиканцы в Конгрессе США и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против финансирования Киева.



Напомним, что правительство Японии в пятницу, 15 декабря, ввело новые ограничительные меры в отношении России за ее войну против Украины.