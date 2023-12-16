У США заявили про спосіб конфіскувати заморожені активи РФ

Західні країни активно вивчають засоби конфіскації заморожених російських активів на користь України. Про це пише газета Financial Times.



Стверджується, що в останні тижні США у приватних переговорах займають наполегливішу позицію щодо конфіскації заморожених російських активів.



На засіданнях «Великої сімки» США стверджують, що існує шлях до конфіскації активів, який «відповідає міжнародному праву», інформує «Крим.Реалії».



«Члени "Великої сімки" та інші держави можуть конфіскувати активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію припинити агресію», - йдеться в документі уряду США, з яким ознайомилася газета.



Офіційний представник США заявив Financial Times, що Вашингтон веде активні переговори щодо використання російських активів і вважає, що рішення потрібно ухвалити в короткий термін.



Це питання можуть обговорити на можливій зустрічі лідерів «Великої сімки», присвяченій другій річниці російського вторгнення в Україну.



Зазначається, що активізація переговорів викликана тим, що останніми тижнями зірвалося виділення двох пакетів фінансової допомоги для України на суму понад 100 мільярдів доларів: республіканці в Конгресі США та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступили проти фінансування Києва.



Нагадаємо, що уряд Японії в п'ятницю, 15 грудня, запровадив нові обмежувальні заходи щодо Росії за її війну проти України.