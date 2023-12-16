На ВОТ Запорожья не хватает 70% медперсонала

На временно оккупированных территориях Запорожской области от российских «освободителей» сбежали 70% медперсонала. Об этом сообщает «Центр национального сопротивления».



«В целом регион нуждается в 1300 специалистах, ведь большинство местных покинули регион и отказались сотрудничать с врагом», — заявили в ЦНС.



Отмечается, что при этом большинство гражданских больниц оккупационные войска переоборудовали под нужды своей армии.



Напомним, что на временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях.