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На ВОТ Запорожья не хватает 70% медперсонала

16 декабря 2023, 15:53

На ВОТ Запорожья не хватает 70% медперсонала

На временно оккупированных территориях Запорожской области от российских «освободителей» сбежали 70% медперсонала. Об этом сообщает «Центр национального сопротивления».

«В целом регион нуждается в 1300 специалистах, ведь большинство местных покинули регион и отказались сотрудничать с врагом», — заявили в ЦНС.

Отмечается, что при этом большинство гражданских больниц оккупационные войска переоборудовали под нужды своей армии.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях. 

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