На ТОТ Запоріжжя не вистачає 70% медперсоналу

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області від російських «визволителів» втекло 70% медперсоналу. Про це повідомляє «Центр національного спротиву».



«Загалом регіон потребує 1300 фахівців, адже більшість місцевих покинули регіон і відмовилися співпрацювати з ворогом», - заявили в ЦНС.



Наголошується, що при цьому більшість цивільних лікарень окупаційні війська переобладнали під потреби своєї армії.



Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тож росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях.