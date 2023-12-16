Войска РФ обстреляли Константиновку в субботу вечером

Российские войска обстреляли Константиновку вечером 16 декабря. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-офицер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



«16 декабря 2023, в 20:10, российская армия атаковала Константиновку. По предварительным данным жертв среди местного населения нет», — отметила Медведева.



Тип вооружения, с которого оккупанты попали по населенному пункту, устанавливается.



Как сообщалось, сегодня днем войска РФ обстреляли Курахово на Донетчине. Ранена пожилая женщина.