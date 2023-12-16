Российские войска обстреляли город Курахово: одна женщина ранена

Армия РФ обстреляла Курахово. Фото: Донецкая областная прокуратура

Сегодня в 12:40 российские войска обстреляли город Курахово. По предварительным данным, противник атаковал населенный пункт с использованием артиллерии. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-офицер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



От попаданий снарядов повреждены фасады и окна четырехэтажных многоквартирных домов, как минимум 8 частных домовладений и магазинов. На месте продолжают работать правоохранительные органы.

Армия РФ обстреляла Курахово. Фото: Донецкая областная прокуратура

«В результате обстрела Курахово армией России легкое осколочное ранение получила 61-летняя женщина. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны», — Анастасия Медведева, пресс-офицер Донецкой областной прокуратуры.



Напомним, российские оккупанты атаковали Курахово Донецкой области ночью, 15 декабря. В результате обстрелов есть значительные повреждения.