Війська РФ обстріляли Костянтинівку в суботу ввечері

Російські війська обстріляли Костянтинівку увечері 16 грудня. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



«16 грудня 2023 року, о 20:10, російська армія атакувала Костянтинівку. За попередніми даними, жертв серед місцевого населення немає», — зазначила Мєдвєдєва.



Тип озброєння, з якого окупанти поцілили по населеному пункту, наразі встановлюється.



Як повідомлялося, сьогодні вдень війська РФ обстріляли Курахове на Донеччині. Поранена жінка похилого віку.