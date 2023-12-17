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Украинская разведка подтвердила атаку на опорный пункт армии РФ в Белгородской области

17 декабря 2023, 19:32

Украинская разведка подтвердила атаку на опорный пункт армии РФ в Белгородской области

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило факт боевых столкновений вблизи села Теребрено Белгородской области РФ и заявляет об уничтожении взводного опорного пункта российских войск некими «противниками кремлевского режима».

«В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима на Белгородщине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск», — говорится в сообщении ГУР.

Там добавили, что неожиданное нападение на позиции подразделений армии РФ «вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона».

«Так, по приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам», — подчеркнули в ГУР.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено обстреливают Вооруженные силы Украины, в его окрестностях идет стрелковый бой.

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