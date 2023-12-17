В Белгородской области сообщили о «стрелковом бое»

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено Краснояружского района якобы обстреливают Вооруженные силы Украины, в его окрестностях идет «стрелковый бой». Об этом он написал 17 декабря.

«По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — утверждает глава региона.

По его словам, есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.

В свою очередь, российское издание Baza сообщило, что бой начался около 11 утра. В Теребрено живут около 200 человек, жителей не эвакуировали, сейчас люди прячутся по укрытиям.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром в воскресенье ПВО страны якобы приостановило атаку 35 «украинских» беспилотников на объекты в трех областях. По данным российских пабликов, дроны направлялись в сторону военного аэродрома Морозовск в Ростовской области.