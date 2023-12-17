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Українська розвідка підтвердила атаку на опорний пункт армії РФ у Білгородській області

17 грудня 2023, 19:32

Українська розвідка підтвердила атаку на опорний пункт армії РФ у Білгородській області

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило факт бойових зіткнень поблизу села Теребрено Білгородської області РФ та заявляє про знищення взводного опорного пункту російських військ «противниками кремлівського режиму».

«Внаслідок атаки, яку здійснили  противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ», — йдеться у повідомленні ГУР.

Там додали, що несподіваний напад на позиції підрозділів армії РФ «викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону».

«Так, за наказом тамтешніх  командирів російських військ був відкритий  хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах», — наголосили в ГУР.

Раніше губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Теребрене обстрілюють Збройні сили України, на його околицях йде стрілецький бій.

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