Из-за прослушки Валерия Залужного СБУ открыла дело

Служба безопасности Украины открыла дело из-за прослушки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

«Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу», — говорится в сообщении.

Ранее источник РБК-Украина в военных кругах сообщил, что в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного сегодня нашли «прослушку».