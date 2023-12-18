Через прослуховування Валерія Залужного СБУ відкрила справу

Служба безпеки України відкрила справу через прослуховування головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомила СБУ.

Наголошується, що провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

У СБУ заявили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій був у неробочому стані.

«Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Цей технічний пристрій буде передано на експертизу», — йдеться у повідомленні.

Раніше джерело РБК-Україна у військових колах повідомило, що в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли «прослуховування».