В Белгородской области на мине подорвался российский танк, есть погибший

В Белгородской области (Россия) на противотанковой мине подорвался российский танк Т-80. Танкист погиб, также есть раненый. Об этом 18 декабря сообщил телеграм-канал Astra.

Отмечается, что случай произошел вечером 16 декабря, в Валуйском городском округе, в четырех километрах от села Карабаново, недалеко от границы Белгородской области РФ с Украиной.

Российский военный, управляя танком Т-80, наехал на мину. Боевая машина была полностью уничтожена, танкист погиб, еще один ранен.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило факт боевых столкновений вблизи села Теребрено Белгородской области РФ и заявило об уничтожении взводного опорного пункта российских войск некими «противниками кремлевского режима» 17 декабря.