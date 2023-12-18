У Білгородській області на міні підірвався російський танк, є загиблий

У Білгородській області (Росія) на протитанковій міні підірвався російський танк Т-80. Танкіст загинув, також є поранений. Про це повідомив телеграм-канал Astra.

Зазначається, що випадок стався увечері 16 грудня, у Валуйському міському окрузі, за чотири кілометри від села Карабанове, неподалік кордону Білгородської області РФ з Україною.

Російський військовий, керуючи танком Т-80, наїхав на міну. Бойова машина повністю знищена, танкіст загинув, ще один поранений.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило факт бойових зіткнень поблизу села Теребрено Білгородської області РФ та заявило про знищення взводного опорного пункту російських військ якимись «противниками кремлівського режиму» 17 грудня.