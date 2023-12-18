В ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса — СМИ

Страны-члены Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении пакета финансовой помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Об этом сообщила газета Financial Times в понедельник, 18 декабря.

По данным издания, некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить к Венгрии процедуру наказания по статье 7 договора о Евросоюзе от 2007 года за нарушение верховенства закона, что может привести к прекращению права голоса.

Указано, что этот шаг может заблокировать любое другое государство-член ЕС. Однако многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является крупнейшим оружием ЕС против государства-члена.

По словам чиновников, приоритет в том, чтобы убедить Орбана, ясно объяснив то, что они назвали «полными расходами» его изоляции. Если это не удастся, то 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение о помощи Украине каждый в отдельности, хотя это займет время и предложит только краткосрочное решение.

«Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине», — заявил чиновник ЕС, присутствовавший на саммите в Брюсселе на прошлой неделе.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.