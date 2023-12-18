У ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу — ЗМІ

Країни-члени Євросоюзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакету фінансової допомоги Україні на 50 млрд. євро в 2024-2027 роках. Про це повідомила газета Financial Times у понеділок, 18 грудня.

За даними видання, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати до Угорщини процедуру покарання за статтею 7 договору про Євросоюз від 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу.

Вказано, що цей крок може заблокувати будь-яка інша держава-член ЄС. Однак багато країн нервують з приводу використання того, що є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена.

За словами чиновників, пріоритет у тому, щоб переконати Орбана, пояснивши те, що вони назвали «повними витратами» його ізоляції. Якщо це не вдасться, то 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.

«Можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але врешті-решт Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні», — заявив чиновник ЄС, який був присутній на саміті у Брюсселі минулого тижня.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що Угорщина продовжить блокувати військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро у рамках Європейського фонду миру. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.