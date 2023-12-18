Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу — ЗМІ

18 грудня 2023, 10:59

У ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу — ЗМІ

Країни-члени Євросоюзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакету фінансової допомоги Україні на 50 млрд. євро в 2024-2027 роках. Про це повідомила газета Financial Times у понеділок, 18 грудня.

За даними видання, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати до Угорщини процедуру покарання за статтею 7 договору про Євросоюз від 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу.

Вказано, що цей крок може заблокувати будь-яка інша держава-член ЄС. Однак багато країн нервують з приводу використання того, що є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена.

За словами чиновників, пріоритет у тому, щоб переконати Орбана, пояснивши те, що вони назвали «повними витратами» його ізоляції. Якщо це не вдасться, то 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.

«Можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але врешті-решт Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні», — заявив чиновник ЄС, який був присутній на саміті у Брюсселі минулого тижня.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що Угорщина продовжить блокувати військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро у рамках Європейського фонду миру. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Європейський Союз Угорщина

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:30
Без світла на окупованому Донбасі залишаються понад 200 тисяч абонентів
09:30
На Харківщині у дворі будинку підірвався чоловік — ОВА
08:30
ЗСУ контратакували під Авдіївкою — ISW
08:01
У Сил оборони з'явилися дрони, здатні бити вглиб РФ
23:39
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 грудня
19:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:29
За атакою на військовий аеродром у Ростовській області стоять українські сили
12:30
«Вибори» в окупації РФ використає для надання легітимності вторгненню — розвідка Британії
11:33
Окупанти не припиняли обстріл населених пунктів Донбасу минулої доби — ОВА
09:35
Сили оборони відбили численні атаки РФ на сході та півдні — Генштаб
23:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 грудня
23:30
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 грудня
20:40
У Донецьку знову горить нафтобаза після обстрілу
16:39
Росіяни вимагають гроші з українських водіїв — ЦНС
15:28
Про цілі РФ у Мар'їнці розповіла британська розвідка
14:56
В окупованому Маріуполі показали наслідки нічного удару
12:50
У Мелітополі підпільники підірвали поїзд, який щодня возив окупантам боєприпаси та паливо — ЦНС
10:08
На окупованих територіях Донбасу понад 130 тисяч абонентів залишаються без світла
00:25
У Маріуполі завдано удару по промзоні
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 грудня
усі новини
11:55
На лівому березі Херсонської області ССО знищили російський «Солнцепьок»
11:30
Без світла на окупованому Донбасі залишаються понад 200 тисяч абонентів
10:59
У ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу — ЗМІ
10:55
Окупанти продовжують обстріл Донецької області: пошкоджено будинки та промислову будівлю
10:20
У Білгородській області на міні підірвався російський танк, є загиблий
09:58
Через прослуховування Валерія Залужного СБУ відкрила справу
09:42
Під час обстрілу росіянами цивільної інфраструктури постраждав один мешканець Донецької області
09:30
На Харківщині у дворі будинку підірвався чоловік — ОВА
09:15
Російська армія втратила понад 200 одиниць техніки за добу
08:30
ЗСУ контратакували під Авдіївкою — ISW
08:20
Сили ППО збили п'ять російських БПЛА Shahed
08:01
У Сил оборони з'явилися дрони, здатні бити вглиб РФ
23:39
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 грудня
22:46
Росія втратила свій військовий літак Су-25
19:32
Українська розвідка підтвердила атаку на опорний пункт армії РФ у Білгородській області
19:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
18:26
У Херсоні через російський обстріл загинув чоловік — прокуратура
16:15
З Кривого Рогу повідомляють про вибухи
15:29
За атакою на військовий аеродром у Ростовській області стоять українські сили
14:32
У Білгородській області повідомили про «стрілецький бій»
усі новини
ВІДЕО
Вакцинація тварин в Часовому Яру. Фото: Новини Донбасу Волонтер вакцинує тварин у прифронтовому місті Часів Яр
15 грудня, 16:42
Вирва від обстрілу в Маріуполі. Фото: соцмережі В окупованому Маріуполі показали наслідки нічного удару
15 грудня, 14:56
На Закарпатті депутат підірвав гранати. Фото: прес-служби поліції У сільраді на Закарпатті депутат підірвав гранати: багато постраждалих
15 грудня, 14:52
Пожежа після удару у Маріуполі. Фото: Маріуполь зараз / Telegram У Маріуполі завдано удару по промзоні
15 грудня, 00:25
Серійні вбивці виходять на волю в РФ: навіщо Путін помилував злочинців Серійні вбивці виходять на волю в РФ: навіщо Путін помилував злочинців
14 грудня, 23:06
Наслідки обстрілу у Ленінському районі Донецька. Фото: Олексій Кулемзін Обстріл Донецька: приліт по будівлі в районі цирку «Космос», є жертви
14 грудня, 14:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама