На левом берегу Херсонской области ССО уничтожили российский «Солнцепек»

Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили, а потом и уничтожили российский ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в командовании Сил специальных операций ВС Украины



«С огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок, что на левом берегу Херсонщины», — подтвердили в ССО.



Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по враждебной цели и уничтожили «Солнцепек».



Напомним, на юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу реки Днепр.



Там же одно из подразделений 810 отдельной бригады морской пехоты российских войск отказалось выполнять приказ идти на штурм позиций Сил обороны Украины.