На лівому березі Херсонської області ССО знищили російський «Солнцепьок»

Під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили, а потім і знищили російський ВВС-1А «Солнцепьок», повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.



«З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонщини», - підтвердили в ССО.



Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України вогневого ураження по ворожій цілі та знищили «Солнцепьок».



Нагадаємо, на півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро.



Там же один із підрозділів 810 окремої бригади морської піхоти російських військ відмовився виконувати наказ йти на штурм позицій Сил оборони України.