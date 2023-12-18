За выходные специалисты вернули электроснабжение в 60 населенных пунктов Донецкой области

За минувшие выходные специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» восстановили свет в 60 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды. Со светом теперь 24 тысячи семей прифронтового Донбасса. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «ДТЭК Донецкие электросети».



«Выходные на Донетчине также прошли с ненастьем, которое длится уже около недели. Гололедица, поломанные деревья и поврежденные линии электропередач продолжают оставаться ее следствием», — отмечается в сообщении.



Специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» за выходные возобновили электроснабжение 60 населенных пунктов Донетчины, обесточенных из-за непогоды, 24 383 семьи снова со светом.



В частности, за вчерашний день восстановлена подача электричества в 24 населенных пунктах для более 6 тысяч семей, отметили в пресс-службе.



В настоящее время ведется работа по восстановлению электроснабжения для 27 тысяч семей, пострадавших из-за непогоды. Этим занимаются 75 бригад энергетиков.



К компании заявили, что ожидают помощи от коллег из других регионов, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения, подчеркнув, что несколько бригад специалистов прибыли на помощь на прошлой неделе, однако непогода не утихает, поэтому пригласили помощников дополнительно.







Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Донецкой области отключилась от электроснабжения 1041 трансформаторная подстанция.Также были обесточены 24 линии 110 кВ и 38 линий 35 кВ. В связи с этим без света остался 91 населенный пункт, а это около 90 тысяч семей.