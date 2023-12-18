За вихідні фахівці повернули електропостачання до 60 населених пунктів Донеччини

Минулими вихідними фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» відновили електропостачання в 60 населених пунктах, знеструмлених через негоду. Зі світлом тепер 24 тисячі сімей прифронтового Донбасу. Про це сьогодні повідомила пресслужба «ДТЕК Донецькі електромережі».



«Вихідні на Донеччині також пройшли з негодою, яка триває вже близько тижня. Ожеледиця, поламані дерева та пошкоджені лінії електропередач продовжують залишатися її наслідком», — зазначається у повідомленні.



Фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» за вихідні відновили електропостачання 60 населених пунктів Донеччини, знеструмлених через негоду, 24 383 сім'ї знову зі світлом.



Зокрема, за вчорашній день відновлено подачу електрики у 24 населених пунктах для понад 6 тисяч сімей, зазначили у пресслужбі.

Наразі ведеться робота з відновлення електропостачання для 27 тисяч сімей, які постраждали через негоду. Цим займаються 75 бригад енергетиків.



У компанії заявили, що очікують на допомогу від колег з інших регіонів, щоб прискорити відновлення енергопостачання, підкресливши, що кілька бригад фахівців прибули на допомогу минулого тижня, проте негода не вщухає, тому запросили помічників додатково.







Раніше повідомлялося, що через негоду в Донецькій області відключилася від електропостачання 1041 трансформаторна підстанція. Також було знеструмлено 24 лінії 110 кВ та 38 ліній 35 кВ. У зв'язку з цим без світла залишився 91 населений пункт, а це близько 90 тисяч сімей.