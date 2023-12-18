Оккупанты из «Шторм-Z» воюют ранеными и с ампутированными конечностями — разведка Британии

Согласно данным разведки Минобороны Британии, штрафные подразделения россиян «Шторм-Z», скорее всего, возвращаются к выполнению боевых задач с незаживающими ранами, а то и после ампутаций конечностей. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 18 декабря.



«Это следует из проверенных сообщений о том, что члены Шторм-Z, донецких боевиков и группы Вагнера часто получали минимальное лечение или вообще не получали его», — отмечают аналитики.



Разведчики указывают, что рекруты из числа осужденных, составляющие значительную часть подразделений «Шторм-Z», испытывают плохое отношение, а одной из причин этого является то, что заключенные часто не имеют документов, необходимых для доступа к военным госпиталям.



Напомним, что разведка Минобороны Британии объяснила, зачем российские войска стремятся захватить Марьинку для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово.