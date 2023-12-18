Окупанти зі «Шторм-Z» воюють пораненими та з ампутованими кінцівками — розвідка Британії

Згідно з даними розвідки Міноборони Британії, штрафні підрозділи росіян «Шторм-Z», швидше за все, повертаються до виконання бойових завдань із ранами, що не гояться, а то й після ампутацій кінцівок. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 18 грудня.



«Це випливає з перевірених повідомлень про те, що члени Шторм-Z, донецьких бойовиків та групи Вагнера часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували його», - зазначають британські аналітики.



Розвідники вказують, що рекрути з-поміж засуджених, що становлять значну частину підрозділів «Шторм-Z», мають погане ставлення, а однією з причин цього є те, що ув'язнені часто не мають документів, необхідних для доступу до військових госпіталів.



Нагадаємо, що розвідка Міноборони Британії пояснила, навіщо російські війська прагнуть захопити Мар'їнку для подальшого просування на захід у бік Курахового.