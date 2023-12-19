Венгрия подтвердила намерение продолжать сотрудничество с РФ

Венгрия будет продолжать иметь отношения с Россией, поскольку должна беспокоиться о собственных интересах. Также венгерские политики уверены, что прекращение контактов с Кремлем «убьет надежду на мир». О российско-украинской войне и венгерской политике по этому вопросу высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

Сийярто заявил, что в Венгрии считают, что для нее ее интересы важнее интересов других стран. Также не имеет значения, какое мнение имеет мир относительно решений венгерских чиновников. Поэтому, по его словам, контакты с Россией, которая продолжает вторжение в Украину, продолжатся и в дальнейшем.

«Мы заботимся о себе. Венгрия — на первом месте! Такова наша политика, и нас не слишком волнует, что другие думают о нас», — заявил министр.

Кроме того, венгерский политик вспомнил о событиях 1956 года, когда в его стране произошло антисоветское восстание, на которое не отреагировал Запад. Поэтому предложил, чтобы никто не читал им «нотаций» и не поучал, как быть свободными и сохранять суверенитет.

«Пусть никто не преподает уроки истории. Пусть никто не читает нам лекции о свободе. Пусть никто не учит нас суверенитету, начнем отсюда», — сказал политик.

Между тем отношения с Россией важны, потому что это дает надежду на мир, уверен венгерский министр иностранных дел Сийярто: «Мы думаем, что если перекроем каналы связи с Россией, то убьем надежду на мир. А мы хотим мира».

Напомним, страны-члены Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении пакета финансовой помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Об этом сообщила газета Financial Times в понедельник, 18 декабря.