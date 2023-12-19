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Угорщина підтвердила намір продовжувати співпрацю з РФ

19 грудня 2023, 10:59

Угорщина підтвердила намір продовжувати співпрацю з РФ

Угорщина продовжуватиме мати відносини з Росією, оскільки має турбуватися про власні інтереси. Також угорські політики впевнені, що припинення контактів із Кремлем «вб'є надію на мир». Про російсько-українську війну та угорську політику з цього питання висловився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Сійярто заявив, що в Угорщині вважають, що для неї її інтереси важливіші за інтереси інших країн. Також не має значення, яку думку має світ щодо рішень угорських чиновників. Тому, за його словами, контакти з Росією, яка продовжує вторгнення в Україну, продовжаться і надалі.

«Ми дбаємо про себе. Угорщина — на першому місці! Такою є наша політика, і нас не надто хвилює, що інші думають про нас», — заявив міністр.

Крім того, угорський політик згадав про події 1956 року, коли в його країні відбулося антирадянське повстання, на яке не відреагував Захід. Тому запропонував, щоб ніхто не читав їм «нотацій» та не повчав, як бути вільними та зберігати суверенітет.

«Нехай ніхто не викладає уроків історії. Нехай ніхто не читає нам лекції про свободу. Нехай ніхто не вчить нас суверенітету, почнемо звідси», — сказав політик.

Тим часом відносини з Росією важливі, бо це дає надію на мир, упевнений угорський міністр закордонних справ Сійярто: «Ми думаємо, що якщо перекриємо канали зв'язку з Росією, то вб'ємо надію на мир. А ми хочемо миру».

Нагадаємо, країни-члени Євросоюзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду щодо надання пакету фінансової допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Про це повідомила газета Financial Times у понеділок, 18 грудня.

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