В результате обстрела Авдеевки пострадал местный житель: Барабаш рассказал подробности

Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку Донецкой области. Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал о состоянии здоровья гражданского, который пострадал в результате вчерашних обстрелов. Об этом он сообщил в эфире Суспільне Спротив.



«Вчера (18 декабря – ред.) в результате танковых обстрелов примерно в 13:10 получил ранение гражданский, мужчина 1959 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь. У него состояние средней тяжести, в настоящее время его жизни ничего не угрожает», — ответил он.



По словам Барабаша, ситуация в городе и громаде остается тяжелой.



«Ситуация в корне неизменна. В позапрошлые сутки было немного меньше обстрелов и штурмовых действий по территории громады. Вчера было много обстрелов по городу и по позициям. От 30 до 40 массированных обстрелов происходит в сутки», — подчеркнул начальник МВА.



По состоянию на вечер 18 декабря в Авдеевке остается 1295 человек.



Напомним, российские войска продолжали обстреливать населенные пункты в Донецкой области. В частности, под атаку попали пять громад региона. Известно, что пострадавших не было.