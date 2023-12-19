Внаслідок обстрілу Авдіївки постраждав місцевий мешканець: Барабаш розповів подробиці

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку Донецької області. Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про стан цивільного, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу. Про це він повідомив в ефірі Суспільне Спротив.



«Вчора (18 грудня – ред.) внаслідок танкового обстрілу приблизно о 13:10 отримав поранення цивільний, чоловік 1959 року народження. Йому надали медичну допомогу. В нього стан середньої важкості, наразі його життю нічого не загрожує», — відповів він.



За словами Барабаша, ситуація в місті та громаді залишається важкою.



«Ситуація докорінно незмінна. Позаминулу добу було трохи менше обстрілів та штурмових дій по території громади. Вчора було багато обстрілів по місту і по позиціях. Від 30 до 40 масованих обстрілів відбувається за добу», — наголосив начальник МВА.



Станом на вечір 18 грудня в Авдіївці залишається 1295 людей.



Нагадаємо, російські війська продовжували обстрілювати населені пункти на Донеччині. Зокрема, під атаку потрапили п'ять громад регіону. Відомо, що постраждалих не було.